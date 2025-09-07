#АЭС в Казахстане
События

Унесло течением: на реке Тобол спасли двух человек

, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 11:39
Спасатели МЧС оказали помощь людям, которых унесло течением в реке Тобол, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 7 сентября 2025 года в селе Береговое Костанайской области.

Спасатели на лодке добрались до надувной доски для серфинга, на которой находились мужчина и женщина, и благополучно доставили их на берег. Медицинская помощь не потребовалась.

"МЧС напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде. Важно учитывать погодные условия и быть максимально осторожными", – отметили в ведомстве.

В апреле 2025 года в Акмолинской области течением унесло машину, погиб человек.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
