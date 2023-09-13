Житель Туркестанской области склонил школьницу к сексу и довел ее до суицида

В Туркестанской области вынесли приговор 19-летнему мужчине, который несколько лет назад совершил страшное преступление. Будучи несовершеннолетним, он склонил школьницу к сексу и довел ее до суицида, сообщает Zakon.kz.

В суде села Аксукент Сайрамского района Туркестанской области судили 19-летнего местного жителя. Молодой мужчина совершил преступление несколько лет назад, будучи еще несовершеннолетним.

Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый обманом склонил школьницу к сексу, пообещав жениться на ней. Затем он снял процесс на видео, чем стал шантажировать потерпевшую, передает Otyrar.

После того, как девочка отказалась платить, подсудимый распространил порнографические кадры, от чего потерпевшая попыталась наложить на себя руки.

"Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертов, протоколами осмотра места происшествия, очными ставками и вещественными доказательствами". Асет Серикбаев, пресс-секретарь суда Туркестанской области

Во время прений прокурор запросил для подсудимого 7,5 лет лишения свободы. Подсудимый, в свою очередь, полностью признал вину и попросил в последнем слове смягчить ему наказание. Суд отказал ему в этом.

"Подсудимый был приговорён к лишению свободы на срок 7 лет и 6 месяцев с лишением права заниматься педагогической деятельностью и работой с несовершеннолетними на срок 2 года, лишением свободы в учреждениях среднего режима уголовного характера-исполнительной системы. Приговор суда вступил в законную силу". Асет Серикбаев, пресс-секретарь суда Туркестанской области.

Накануне стало известно, что 44-летнего жителя Алмалинского района Алматы суд приговорил к 20 годам тюрьмы за насилие над собственной дочерью. Два года мужчина насиловал ребенка.