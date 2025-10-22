Педофил сбежал из колонии в Узбекистане и изнасиловал школьницу

В Ташкентской области Узбекистана, осужденный 7 лет назад за изнасилование несовершеннолетней Миржалол Туронов сбежал из колонии и изнасиловал третьеклассницу, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что мужчина отбывал наказание в колонии-поселении в Ахангаранском районе Ташкентской области. Там он был привлечен к труду на территории, принадлежащей местной компании, передает UzNews.

По информации правоохранительных органов в их Telegram-канале от 20 октября, заключенный был задержан в поле на месте происшествия местными жителями и передан представителям правопорядка. Сообщается, что в отношении него возбуждено новое уголовное дело.

Фото: uznews

Ведется следствие. О состоянии девочки официальной информации не поступало.

В начале октября президент Кыргызстана предложил вернуть смертную казнь за насильственные преступления против детей и женщин.