Мир

В США надзиратель завела романы с тремя заключенными

Тюрьма, еда, камера, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 03:59 Фото: pexels
Сотрудницу исправительного учреждения в Пенсильвании (США) обвинили в сексуальных отношениях с заключенными и использовании тюремной базы данных для кражи личных данных осужденных, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CBS News, в период с 2020 по 2023 год 35-летняя Кристина Миллер из округа Маккин работала в исправительном учреждении SCI Forest в Мариенвилле и "неоднократно" вступала в интимные отношения с тремя заключенными.

По словам прокуроров, она также использовала базу данных заключенных, чтобы получить личную информацию, которой она поделилась с сообщником для реализации схемы финансового мошенничества. Миллер предъявили обвинение после расследования, проведенного полицией и Генпрокуратурой штата.

Речь идет об обвинениях в сексуализированном насилии в специализированном учреждении и незаконном использовании компьютера, а также в нескольких правонарушениях, связанных со сговором с целью кражи личных данных и сговором с целью кражи путем обмана. Залог установлен в размере 100 тыс. долларов.

В SCI Forest работают около 680 человек. По данным властей штата, сейчас в исправительном учреждении содержатся более 2 200 заключенных.

Ранее парашютиста арестовали за прыжок с Эйфелевой башни.

Аксинья Титова
