Трамп готовится предложить России добычу минералов на Аляске – СМИ

Как пишут западные источники, США намерены предложить России разработку редкоземельных минералов на Аляске, сообщает Zakon.kz.

По данным Yahoo!, такую сделку американский лидер Дональд Трамп готовится представить президенту России Владимиру Путину во время предстоящего саммита на Аляске, который должен состоятся 15 августа.

Другое предложение главы Белого дома, согласно источникам газеты, предполагает снятие запрета на поставку запчастей и оборудования для обслуживания в РФ самолетов гражданской авиации.

Подобная сделка может стать очень выгодной для американского концерна Boeing. Есть вероятность, что подобные предложения, вероятно, "могут быть приемлемыми для Европы".

Ранее мы сообщали о том, что 15 августа над Анкориджем на Аляске временно закроют небо перед встречей президентов США и России.