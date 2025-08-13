#АЭС в Казахстане
Мир

Встреча на Аляске: в США перекроют небо

15 августа на Аляске перекроют небо, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 07:45 Фото: pixabay
15 августа над Анкориджем на Аляске временно закроют небо перед встречей президентов США и России, сообщает Zakon.kz.

Согласно уведомлению Федерального управления гражданской авиации США, в пятницу в районе этого города на Аляске произойдет "перемещение VIP-персоны". В этой связи полеты будут запрещены в радиусе 48,3 км и на высоте до 5,5 км.

Фото: faasafety.gov

Ограничения будут действовать до 16 августа.

Как пишет Politico, на подготовку таких саммитов, как встреча президентов, порой тратятся месяцы, но Дональд Трамп отвел на нее всего одну неделю. В Белом доме решили, что Трампу будет достаточно нескольких минут, чтобы понять, готов ли Владимир Путин договариваться о прекращении огня в Украине. Поэтому сам президент США и его администрация призывают не ждать многого от встречи на Аляске.

11 августа Дональд Трамп заявил, что его предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным будет скорее предварительной.

