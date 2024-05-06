Казахстан ратифицировал соглашение с СНГ о противодействии биологическим угрозам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 мая подписал закон о ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации, сообщает Zakon.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената на пленарном заседании палаты 25 апреля 2024 года ратифицировали Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и реагированию на ЧС в области общественного здравоохранения.

Отмечалось, что соглашение также направлено на укрепление правовой основы развития коллективной системы противодействия биологическим угрозам.



Положения соглашения регламентируют порядок помощи государствам СНГ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также предусматривают создание специализированных противоэпидемических бригад и определяют основные направления работы и условия их использования в странах СНГ.

