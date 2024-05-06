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Казахстан ратифицировал соглашение с СНГ о противодействии биологическим угрозам

Казахстан ратифицировал Соглашение с СНГ о противодействии биологическим угрозам, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 18:48 Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 мая подписал закон о ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации, сообщает Zakon.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената на пленарном заседании палаты 25 апреля 2024 года ратифицировали Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и реагированию на ЧС в области общественного здравоохранения.

Отмечалось, что соглашение также направлено на укрепление правовой основы развития коллективной системы противодействия биологическим угрозам.

Положения соглашения регламентируют порядок помощи государствам СНГ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также предусматривают создание специализированных противоэпидемических бригад и определяют основные направления работы и условия их использования в странах СНГ. 

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