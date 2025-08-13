СМИ анонсируют онлайн-встречу Трампа и Вэнса с Зеленским и лидерами Евросоюза
Фото: whitehouse
По данным зарубежных журналистов, Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс сегодня проведут дистанционные переговоры с Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза, сообщает Zakon.kz.
Это передает телеканал ABC News со ссылкой на двух американских чиновников.
"Трамп и Вэнс 13 августа примут участие в виртуальной встрече с Зеленским и европейскими союзниками", – приводятся в тексте слова источников.
Подробности о потенциальных виртуальных переговорах не разглашаются.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что председатель Урсула фон дер Ляйен также примет участие в виртуальном саммите, который организует канцлер Германии Фридрих Мерц. На встрече обсудят мирное урегулирование в Украине. В ней примут участие главы государств и правительств ЕС, а также Владимир Зеленский.
15 августа над Анкориджем на Аляске временно закроют небо.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript