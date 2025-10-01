Мажилис ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в СНГ

Депутаты Мажилиса 1 октября 2025 года на пленарном заседании палаты ратифицировали соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах-участниках Содружества Независимых Государств, передает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев отметил, что в настоящее время вопросы, связанные с порядком перевозки радиоактивных материалов по территории Республики Казахстан, урегулированы действующим законодательством.

"Трансграничные перевозки радиоактивных материалов осуществляются на основании разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами. Необходимость ратификации соглашения обусловлена тем, что при международной перевозке радиоактивных материалов, затрагивающей территории нескольких государств, требуется согласованность действий уполномоченных органов стран-участников СНГ, признание разрешительных документов и единые подходы к обеспечению безопасности", – озвучил он.

По его словам, соглашение будет способствовать повышению эффективности контроля трансграничных перевозок, исключению необоснованные задержки при перемещении радиоактивных материалов через государственные границы, усовершенствованию системы мониторинга перемещения, а также пресечению незаконного перемещения радиоактивных материалов.

Во время обсуждения депутат Ажар Сагандыкова подняла вопрос о том, как будет выстроен алгоритм действий при возможных авариях во время трансграничной перевозки радиоактивных материалов. Она уточнила, на кого возложат ответственность за проведение аварийно-спасательных работ и какая сторона возьмет на себя финансирование мероприятий по ликвидации последствий таких происшествий.

"Взаимоотношения грузополучателя, транспортировщика и грузоотправителя регулируются соответствующим контрактом. Тем не менее, четко прописано, что ответственность за возможные инциденты несет грузоотправитель, а обязанности транспортировщика или грузополучателя определяются соответствующим контрактом. В договоре подробно фиксируются меры по обеспечению безопасности, недопущению чрезвычайных ситуаций, а также материальная ответственность за возникновение подобных ситуаций", – озвучил Саткалиев.

Он подчеркнул, что для предотвращения подобных случаев проделана серьезная работа.

"Транспортировка радиоактивных материалов осуществляется в специальных упаковочных комплектах, которые полностью защищают груз от биологического, химического, механического, сейсмического, ударного, взрывного и термического воздействия. Для таких перевозок установлен особый режим транспортировки: все грузы сопровождаются, а для отдельных категорий предусмотрено сопровождение силами Национальной гвардии", – рассказал спикер.

Алмасадам Саткалиев отметил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации перевозчик обязан обеспечить наличие всех необходимых материалов, оборудования, спецодежды и техники для ликвидации последствий и приведения окружающей среды в безопасное состояние.

"Если же происшествие приобретает более крупный масштаб, то страна, на территории которой осуществляется транзит, через профильные министерства принимает все необходимые меры по ликвидации данного инцидента. При этом все расходы, как подчеркнуто, будут возложены на грузоотправителя", – дополнил он.

Ранее Саткалиев рассказал, как будет обеспечиваться безопасность будущей АЭС в Казахстане.