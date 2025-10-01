#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
549.06
644.87
6.66
Общество

Мажилис ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в СНГ

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 10:37 Фото: unsplash
Депутаты Мажилиса 1 октября 2025 года на пленарном заседании палаты ратифицировали соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах-участниках Содружества Независимых Государств, передает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев отметил, что в настоящее время вопросы, связанные с порядком перевозки радиоактивных материалов по территории Республики Казахстан, урегулированы действующим законодательством.

"Трансграничные перевозки радиоактивных материалов осуществляются на основании разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами. Необходимость ратификации соглашения обусловлена тем, что при международной перевозке радиоактивных материалов, затрагивающей территории нескольких государств, требуется согласованность действий уполномоченных органов стран-участников СНГ, признание разрешительных документов и единые подходы к обеспечению безопасности", – озвучил он.

По его словам, соглашение будет способствовать повышению эффективности контроля трансграничных перевозок, исключению необоснованные задержки при перемещении радиоактивных материалов через государственные границы, усовершенствованию системы мониторинга перемещения, а также пресечению незаконного перемещения радиоактивных материалов.

Во время обсуждения депутат Ажар Сагандыкова подняла вопрос о том, как будет выстроен алгоритм действий при возможных авариях во время трансграничной перевозки радиоактивных материалов. Она уточнила, на кого возложат ответственность за проведение аварийно-спасательных работ и какая сторона возьмет на себя финансирование мероприятий по ликвидации последствий таких происшествий.

"Взаимоотношения грузополучателя, транспортировщика и грузоотправителя регулируются соответствующим контрактом. Тем не менее, четко прописано, что ответственность за возможные инциденты несет грузоотправитель, а обязанности транспортировщика или грузополучателя определяются соответствующим контрактом. В договоре подробно фиксируются меры по обеспечению безопасности, недопущению чрезвычайных ситуаций, а также материальная ответственность за возникновение подобных ситуаций", – озвучил Саткалиев.

Он подчеркнул, что для предотвращения подобных случаев проделана серьезная работа.

"Транспортировка радиоактивных материалов осуществляется в специальных упаковочных комплектах, которые полностью защищают груз от биологического, химического, механического, сейсмического, ударного, взрывного и термического воздействия. Для таких перевозок установлен особый режим транспортировки: все грузы сопровождаются, а для отдельных категорий предусмотрено сопровождение силами Национальной гвардии", – рассказал спикер.

Алмасадам Саткалиев отметил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации перевозчик обязан обеспечить наличие всех необходимых материалов, оборудования, спецодежды и техники для ликвидации последствий и приведения окружающей среды в безопасное состояние.

"Если же происшествие приобретает более крупный масштаб, то страна, на территории которой осуществляется транзит, через профильные министерства принимает все необходимые меры по ликвидации данного инцидента. При этом все расходы, как подчеркнуто, будут возложены на грузоотправителя", – дополнил он.

Ранее Саткалиев рассказал, как будет обеспечиваться безопасность будущей АЭС в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за III квартал 2018 г. (июль, август, сентябрь)
15:48, 18 октября 2018
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за III квартал 2018 г. (июль, август, сентябрь)
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за IV квартал 2017 г. (октябрь, ноябрь, декабрь)
12:13, 09 декабря 2017
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за IV квартал 2017 г. (октябрь, ноябрь, декабрь)
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за III квартал 2017 г. (июль, август, сентябрь)
15:51, 17 августа 2017
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за III квартал 2017 г. (июль, август, сентябрь)
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: