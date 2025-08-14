В каком возрасте женщинам становится сложнее худеть

Фото: pixabay

По мнению доктора Алессандры Расковски, в первые 10 лет после наступления менопаузы успешное похудение возможно при условии правильного питания, регулярных тренировок и коррекции уровня сахара в крови. В более позднем возрасте снижение веса может усложняться, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Sport Life, бразильский эндокринолог из Университета Сан-Паулу рассказала, что при менопаузе под воздействием гормональных изменений меняется распределение жира в организме. "Женщинам с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью дополнительно нужны препараты для коррекции этих состояний. Решать проблему лишнего веса лучше в первые 10 лет после наступления менопаузы, когда сохраняется так называемое "окно возможностей" для эффективного вмешательства", – отметила эксперт. Менопауза – это стойкое прекращение менструаций у женщин, обусловленное возрастным снижением гормонального фона и "выключением" репродуктивной функции яичников. Обычно этот период наступает между 49 и 52 годами.

