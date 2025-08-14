#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Мир

В каком возрасте женщинам становится сложнее худеть

диета, менопауза,врач, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 19:07 Фото: pixabay
По мнению доктора Алессандры Расковски, в первые 10 лет после наступления менопаузы успешное похудение возможно при условии правильного питания, регулярных тренировок и коррекции уровня сахара в крови. В более позднем возрасте снижение веса может усложняться, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Sport Life, бразильский эндокринолог из Университета Сан-Паулу рассказала, что при менопаузе под воздействием гормональных изменений меняется распределение жира в организме.

"Женщинам с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью дополнительно нужны препараты для коррекции этих состояний. Решать проблему лишнего веса лучше в первые 10 лет после наступления менопаузы, когда сохраняется так называемое "окно возможностей" для эффективного вмешательства", – отметила эксперт.

Менопауза – это стойкое прекращение менструаций у женщин, обусловленное возрастным снижением гормонального фона и "выключением" репродуктивной функции яичников. Обычно этот период наступает между 49 и 52 годами.

Ранее специалисты выяснили, какая диета может навредить женскому здоровью.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
