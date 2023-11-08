Ученые назвали восемь мер, способных замедлить старение организма на шесть лет

По мнению американских экспертов, поддержание веса, уровня сахара в крови, холестерина и артериального давления, здоровый режим сна и питания, регулярные физические нагрузки и отказ от курения могут замедлить процесс старения примерно на шесть лет, сообщает Zakon.kz.

Исследование показывает, что соблюдение этих мер способствует хорошему здоровью сердца, что, в свою очередь, может замедлить процесс биологического старения на шесть лет, сообщает The Guardian.



По словам исследователей, люди с наилучшим состоянием сердечно-сосудистой системы были примерно на шесть лет моложе биологически, чем их реальный возраст.



Цель программы Life's Essential 8 – определить состояние здоровья сердца на основе четырех модифицируемых показателей образа жизни и четырех модифицируемых маркеров здоровья.



Для определения фенотипического, или биологического, возраста человека исследователи проверяли его метаболизм, работу органов и воспаление.

Восемь показателей здоровья, названных Американской кардиологической ассоциацией:



Придерживаться здорового питания. Быть более активным. Отказ от курения. Здоровый сон. Поддерживать здоровый вес. Контролировать уровень холестерина. Следить за уровнем сахара в крови. Контролировать артериальное давление.