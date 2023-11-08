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Ученые назвали восемь мер, способных замедлить старение организма на шесть лет

ЗОЖ Фото: pixabay
По мнению американских экспертов, поддержание веса, уровня сахара в крови, холестерина и артериального давления, здоровый режим сна и питания, регулярные физические нагрузки и отказ от курения могут замедлить процесс старения примерно на шесть лет, сообщает Zakon.kz.

Исследование показывает, что соблюдение этих мер способствует хорошему здоровью сердца, что, в свою очередь, может замедлить процесс биологического старения на шесть лет, сообщает The Guardian.

По словам исследователей, люди с наилучшим состоянием сердечно-сосудистой системы были примерно на шесть лет моложе биологически, чем их реальный возраст.

Цель программы Life's Essential 8 – определить состояние здоровья сердца на основе четырех модифицируемых показателей образа жизни и четырех модифицируемых маркеров здоровья.

Для определения фенотипического, или биологического, возраста человека исследователи проверяли его метаболизм, работу органов и воспаление.

Восемь показателей здоровья, названных Американской кардиологической ассоциацией:

  1. Придерживаться здорового питания.
  2. Быть более активным.
  3. Отказ от курения.
  4. Здоровый сон.
  5. Поддерживать здоровый вес.
  6. Контролировать уровень холестерина.
  7. Следить за уровнем сахара в крови.
  8. Контролировать артериальное давление.

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