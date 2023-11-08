Ученые назвали восемь мер, способных замедлить старение организма на шесть лет
Исследование показывает, что соблюдение этих мер способствует хорошему здоровью сердца, что, в свою очередь, может замедлить процесс биологического старения на шесть лет, сообщает The Guardian.
По словам исследователей, люди с наилучшим состоянием сердечно-сосудистой системы были примерно на шесть лет моложе биологически, чем их реальный возраст.
Цель программы Life's Essential 8 – определить состояние здоровья сердца на основе четырех модифицируемых показателей образа жизни и четырех модифицируемых маркеров здоровья.
Для определения фенотипического, или биологического, возраста человека исследователи проверяли его метаболизм, работу органов и воспаление.
Восемь показателей здоровья, названных Американской кардиологической ассоциацией:
- Придерживаться здорового питания.
- Быть более активным.
- Отказ от курения.
- Здоровый сон.
- Поддерживать здоровый вес.
- Контролировать уровень холестерина.
- Следить за уровнем сахара в крови.
- Контролировать артериальное давление.