В помощь мужчинам разработали нейросеть для общения с женщинами

Для мужчин разработали нейросеть TryAgainText, способную повысить эффективность общения в мессенджерах и социальных сетях с потенциальными собеседницами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал "Бэкдор", сервис позволяет загружать скриншоты диалогов, после чего в автоматическом режиме генерирует уместные ответы с учетом контекста. В базе предусмотрено несколько десятков сценариев взаимодействия: от восстановления общения при длительной паузе до реакций на неудачные шутки или игнорирование вопроса.

Уточняется, что в основе платформы – кастомная языковая модель, обученная на специализированных материалах для знакомств. Алгоритм формирует точные, содержательные и стилистически адаптированные реплики, ориентируясь на выбранное приложение для общения и целевую аудиторию.

По словам компании-разработчика, инструмент эффективен для онлайн-переписки, однако навыки личного общения остаются на ответственности пользователя. На момент публикации сайт находился на техническом обслуживании и был недоступен.

