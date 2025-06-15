Нейросеть для раннего выявления рака груди создали в Китае
Как пишет издание South China Morning Post, модель обучалась на медицинских данных из Китая, что делает ее особенно эффективной в условиях системы здравоохранения, что открывает новые возможности для индивидуального подхода к лечению.
Отмечается, что новая нейросетевая модель MOME MOME уже прошла успешное тестирование в 10 больницах Китая. По данным исследователей, ее применение позволило сократить количество биопсий.
По словам ученых, применение MOME способно ускорить и облегчить постановку диагноза. Однако, несмотря на эффективность алгоритма, окончательное решение по каждому случаю по-прежнему принимает врач, что снижает риск диагностических ошибок.
Биопсия – метод прижизненного забора различных заборов различных клеток и тканей (биоптата) из организма пациента для проведения его дальнейшего лабораторного исследования. Несмотря на высокую диагностическую ценность, она имеет ряд особенностей. Прежде всего, это инвазивная процедура, которая требует вмешательства в организм, что само по себе может вызывать дискомфорт, боль, а иногда и осложнения. Еще одним недостатком является возможность получения ложных результатов. Если образец ткани взят не из наиболее пораженного участка, патология может остаться незамеченной, и результат окажется ложноотрицательным.
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