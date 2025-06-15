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Наука и технологии

Нейросеть для раннего выявления рака груди создали в Китае

нейросеть для раннего выявления раки груди создали в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 23:16 Фото: pixabay
Специалисты Гонконгского технологического университета разработали нейросеть под названием MOME, способную распознавать опухоли молочной железы на снимках МРТ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание South China Morning Post, модель обучалась на медицинских данных из Китая, что делает ее особенно эффективной в условиях системы здравоохранения, что открывает новые возможности для индивидуального подхода к лечению.

Отмечается, что новая нейросетевая модель MOME MOME уже прошла успешное тестирование в 10 больницах Китая. По данным исследователей, ее применение позволило сократить количество биопсий.

По словам ученых, применение MOME способно ускорить и облегчить постановку диагноза. Однако, несмотря на эффективность алгоритма, окончательное решение по каждому случаю по-прежнему принимает врач, что снижает риск диагностических ошибок.

Биопсия – метод прижизненного забора различных заборов различных клеток и тканей (биоптата) из организма пациента для проведения его дальнейшего лабораторного исследования. Несмотря на высокую диагностическую ценность, она имеет ряд особенностей. Прежде всего, это инвазивная процедура, которая требует вмешательства в организм, что само по себе может вызывать дискомфорт, боль, а иногда и осложнения. Еще одним недостатком является возможность получения ложных результатов. Если образец ткани взят не из наиболее пораженного участка, патология может остаться незамеченной, и результат окажется ложноотрицательным.

Ранее онкологи рассказали, когда новое казахстанское лекарство от рака может пройти регистрацию.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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