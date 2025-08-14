Человекоподобные роботы со всего мира покажут свои возможности на Всемирных играх в Китае
Как пишет GizmoChina, заявки на участие подали 280 команд из 16 стран, включая США и Германию.
Отмечается, что стадион полностью переоборудован в высокотехнологичный центр для роботов с необходимой инфраструктурой для их обслуживания и зарядки. Игры организованы совместно Народным правительством Пекина, China Media Group, Всемирной организацией сотрудничества роботов и Азиатско-Тихоокеанским международным советом RoboCup.
Согласно данным издания, в рамках игр состоится 487 соревнований в 26 категориях. Программа состязаний охватывает как традиционные спортивные дисциплины, такие как легкая атлетика (включая специально расширенную беговую дорожку длиной 2,1 м) и футбол (5 на 5), так и сценарии, имитирующие реальные жизненные и профессиональные задачи. Среди них – выполнение заданий в условиях больницы (сортировка медикаментов), уборка гостиничных номеров, операции на складах и заводских конвейерах. Также предусмотрены соревнования по боксу среди роботов.
Издание уточняет, что особое внимание уделяется практическому применению роботов, тестируя их полезность и мастерство в повседневных ситуациях. Команды могут выбирать между полностью автономным режимом работы и телеуправлением. Автономные роботы полагаются на системы визуального распознавания и алгоритмы принятия решений, тогда как телеуправляемые требуют стабильной сети с низкой задержкой, для чего арена оснащена оптимизированной сетью 5G-A.
Ранее сообщалось, что в Китае робот-гуманоид поступил в престижную театральную академию.