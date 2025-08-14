Человекоподобные роботы со всего мира покажут свои возможности на Всемирных играх в Китае

В Пекине 15 августа стартуют первые в мире Всемирные игры человекоподобных роботов. Трехдневные соревнования проведут на национальном стадионе скоростного катания "Ледяная лента", сообщает Zakon.kz.

Как пишет GizmoChina, заявки на участие подали 280 команд из 16 стран, включая США и Германию.

Отмечается, что стадион полностью переоборудован в высокотехнологичный центр для роботов с необходимой инфраструктурой для их обслуживания и зарядки. Игры организованы совместно Народным правительством Пекина, China Media Group, Всемирной организацией сотрудничества роботов и Азиатско-Тихоокеанским международным советом RoboCup.

Согласно данным издания, в рамках игр состоится 487 соревнований в 26 категориях. Программа состязаний охватывает как традиционные спортивные дисциплины, такие как легкая атлетика (включая специально расширенную беговую дорожку длиной 2,1 м) и футбол (5 на 5), так и сценарии, имитирующие реальные жизненные и профессиональные задачи. Среди них – выполнение заданий в условиях больницы (сортировка медикаментов), уборка гостиничных номеров, операции на складах и заводских конвейерах. Также предусмотрены соревнования по боксу среди роботов.

Издание уточняет, что особое внимание уделяется практическому применению роботов, тестируя их полезность и мастерство в повседневных ситуациях. Команды могут выбирать между полностью автономным режимом работы и телеуправлением. Автономные роботы полагаются на системы визуального распознавания и алгоритмы принятия решений, тогда как телеуправляемые требуют стабильной сети с низкой задержкой, для чего арена оснащена оптимизированной сетью 5G-A.

Ранее сообщалось, что в Китае робот-гуманоид поступил в престижную театральную академию.