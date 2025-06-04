Первого в мире человекоподобного робота-уборщика создали в Китае

В Китае создали первого в мире человекоподобного робота гостиничного класса, предназначенного для уборки номеров и обслуживания гостей, сообщает Zakon.kz.

Гуманоид Zerith H1 на базе искусственного интеллекта способен на многое: от чистки туалетов до пополнения запасов туалетных столиков.

Благодаря гибким универсальным колесам и регулируемому по высоте корпусу робот сочетает гибкость и точность, легко перемещаясь по узким коридорам отеля и адаптируясь к различным планировкам номеров.

На видео от компании, создавшей H1, робот автономно перемещается по комнате, пылесосит пол, аккуратно выбрасывает отходы в мусорное ведро, не прибегая к помощи человека.

Как пишет interesting engineering, если Tesla Optimus произвел фурор благодаря использованию его для решения домашних задач, то ZERITH H1 ориентирован на сферу коммерческого гостеприимства, что является совершенно иной сферой. Эта разница имеет решающее значение, так как в отелях можно столкнуться с разными проблемами во время их обслуживания.

Zerith H1 выделяет способность работать в нескольких вертикальных плоскостях. Это означает, что он может наклоняться, чтобы поднять предметы с пола, разместить туалетные принадлежности на туалетном столике и даже организовать обувь на полке, избегая при этом столкновений с мебелью или гостями.

Компания рассматривает робота не как замену персоналу, а как дополнение – надежного помощника, способного выполнять скучные, грязные и сложные задачи, отнимающие у работников отеля время и силы.

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