Мир

Главное качество хороших родителей вычислили эксперты

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 00:17 Фото: pixabay
Британские психиатры провели исследование на основе теории привязанности Джона Боулби и выяснили, что родители, которые в детстве чувствовали себя в безопасности рядом с заботливыми взрослыми, лучше умеют эмоционально проживать приятные воспоминания, сообщает Zakon.kz.

Теория привязанности, разработанная британским психиатром Джоном Боулби, утверждает, что ранний опыт взаимодействия с родителями или другими значимыми взрослыми формирует у ребенка внутреннюю "модель" отношений – ожидания, связанные с близостью, поддержкой и эмоциональной регуляцией. Эти установки сохраняются во взрослом возрасте и влияют на стиль общения с партнерами и детьми.

Как пишет Journal of Social and Personal Relationships, в эксперименте приняли участие 147 матерей детей в возрасте от 18 до 27 месяцев. Перед началом они прошли два теста на тип привязанности – устное интервью об опыте детства и опросник об отношениях с нынешними партнерами. После этого их разделили на две группы: одни в течение месяца раз в неделю вспоминали и подробно описывали моменты особой близости с ребенком, другие – радостные события из личной жизни, не связанные с детьми.

Отмечается, что матери с более "надежной" привязанностью давали более эмоционально насыщенные и конкретные описания воспоминаний в обеих группах. При "избегающем" типе эмоции в рассказах были слабее, хотя детализация при этом не страдала. Это может означать, что такие люди способны помнить события, но подсознательно избегают эмоционального вовлечения.

"Чем выше безопасность привязанности, тем глубже родители могут погружаться в положительные воспоминания – и в личные, и в связанные с ребенком", – отметила автор работы Джесси Борелли из Калифорнийского университета в Ирвайне.

Эксперты считают, что практика "смакования" позитивных моментов – простая и доступная психологическая техника, которая может укрепить эмоциональное благополучие родителей и их связь с детьми.

Ранее сообщалось, кем хотят стать дети поколения Альфа.

