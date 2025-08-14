От врача до видеоблогера: кем хотят стать дети поколения Альфа

Когда взрослые говорят, что дети – наше будущее, они вряд ли представляют, насколько буквально это работает с поколением Альфа. Они первые, кто растет полностью в XXI веке среди ИИ, Метавселенных. Корреспондент Zakon.kz заглянула в их мечты и постаралась с ними разобраться.

Поколение Альфа растет в мире, где профессии меняются быстрее, чем обновляются приложения. Они еще ходят в школу, но уже мечтают о будущей карьере. Кто-то хочет лечить, у других – мечта кодить, а кто-то горит желанием собирать миллионы просмотров. Их выбор кажется смелым, местами неожиданным, но точно отражает дух времени. Мы решили присмотреться повнимательнее: какими мечтами живут подростки сегодня.

Благодаря масштабному опросу GWI, в котором приняли участие 11 452 подростка в возрасте от 12 до 15 лет из 18 стран, мы теперь знаем гораздо больше. И кое-что нас удивило.

Результаты в инфографике ниже.

Фото: Zakon.kz, Источник: GWI, Инфографика Visual Capital

Наука + технологии = любовь

30% мальчиков и 17% девочек хотят стать учеными, инженерами или изобретателями.

Это самый популярный карьерный путь среди подростков. Это сигнал: инновации, решение сложных задач и реальное влияние на мир для них звучат не как взрослые штампы, а как личный вызов. Это мечты тех, кому сейчас 12-15 лет. У них в головах не только уроки, но и большие чертежи будущего. Рядом в списке профессия дизайнера видеоигр и разработчика технологий. Четверть мальчиков и 10% девочек хотят не просто играть, а строить собственные цифровые миры. Для поколения Альфа гаджеты – это совсем не игрушки, а инструменты, и экраны – портал в их будущее "Я".

Но чтобы заглянуть глубже за цифры и проценты, мы обратились к тем, кто умеет читать мечты между строк тетрадей. Мы поговорили с детским профориентологом и психологом Еленой Андросовой, чтобы узнать, что действительно движет подростками, когда они выбирают будущую профессию? Откуда берутся эти мечты?

"Они выбирают не профессию, а стиль жизни. Поколение Альфа – это подростки, которые уже не хотят "гореть на работе", – говорит профориентолог.

На недавнем мастер-классе с родителями и подростками Елена Андросова задала один и тот же вопрос: по каким критериям вы выбирали или хотите выбрать профессию?

Ответ родителей: Главное, чтобы платили, потом уже интерес.

Ответ подростков: Баланс. Хочу, чтобы оставалось время на себя, семью, путешествия. Не хочу так уставать, как мои родители. Хочу, чтобы работа была "по душе".

"Современные подростки ищут не просто стабильность, а возможность быть собой, не теряя личного времени. Им важно, чтобы профессия соответствовала их внутреннему миру и образу жизни". Профориентолог Елена Андросова

Инстаграм и стетоскоп

Каждая пятая девочка, а это целых 19%, мечтает стать врачом или медицинским работником. Мальчиков среди будущих спасателей и целителей чуть меньше – 14%, но все равно достаточно, чтобы назвать медицину одной из самых уважаемых и вдохновляющих профессий в глазах подростков. Это радует, и как любят говорить в интернете: "Это поколение еще не потеряно". Желание помогать и быть нужными сегодня особенно откликается, мир стал слишком реальным, и все это чувствуют.

Материал по теме Что влияет на психику подростков: тревоги, страхи и давление

А вот создатели контента и лидеры мнений уже давно вышли за рамки "играют в блогеров". 11-12% подростков видят в этом не просто хобби, а реальную профессию с перспективой и влиянием. Поколение, которое буквально выросло с камерой и лентой в руке, воспринимает соцсети как свою сцену, студию и офис в одном флаконе. Они не просто смотрят, они создают, формируют тренды и строят личный бренд с юных лет.

Профориентолог Елена Андросова рассказала, какие навыки и качества станут ключевыми через 10-15 лет:

На рынке труда будущего выживут не самые технически подкованные, а те, кто умеет: Критически мыслить. Поток информации огромен, и подросткам нужно уметь отличать главное от второстепенного, правду от манипуляции.

Поток информации огромен, и подросткам нужно уметь отличать главное от второстепенного, правду от манипуляции. Адаптироваться. Изменения происходят быстро: профессии исчезают, появляются новые.

Изменения происходят быстро: профессии исчезают, появляются новые. Грамотно работать с технологиями. Не просто пользоваться, а создавать, интерпретировать, применять.

Не просто пользоваться, а создавать, интерпретировать, применять. Владеть собой. Эмоциональный интеллект и саморегуляция уже не бонус, а норма.

Креатив рулит

Возможно, вас это удивит, но самые популярные профессии среди девочек – это художник, музыкант, танцор и актер – 21%. Творчество – не только хобби. Это способ самовыражения, эмоционального отклика и даже карьерного роста.

Мальчики чуть менее увлечены искусством, немногие хотят стать новым Цискаридзе (11%), но зато на третьем месте у них профессиональный спорт (18%). Видимо, мечта стать новым Месси, Леклером или Джорданом все еще жива и вполне здорова.

Исходя из этого, сразу возникает вопрос, какие подходы в профориентации работают лучше всего с Альфой?

"Только тесты уже давно не работают. Без живого обсуждения они дают ложное чувство определенности. Лучше всего с подростками поколения Альфа работают практико-ориентированные форматы, где профориентация встроена в реальный опыт, проектную деятельность и живое взаимодействие с профессионалами. Например, в индивидуальной работе мы вместе с подростком проходим три ключевых этапа: взгляд в себя (интересы, склонности, ценности), взгляд вовне (рынок труда и направления будущего) и работа со страхами и сомнениями, чтобы выбор был осознанным и уверенным. В групповых проектах я часто включаю упражнения на развитие мягких навыков. Выбор профессии возможен только через сочетание теории, действия и сопровождения", – объясняет Елена Андросова.

Что это все значит?

Профориентация для поколения Альфа – это не выбор между "юристом" и "бухгалтером" и не табличка в классе с надписью "Профессии будущего". Это разговор: живой, гибкий и честный. Современные дети говорят о ценностях, самоощущении, смыслах и технологиях, которые меняются быстрее, чем тренды в социальных сетях и в умных лентах.

И вот тут взрослым приходится пересматривать свои привычные роли: меньше рассказывать, кем "надо стать", и больше слушать, кем ребенок хочет быть. Потому что иногда за словами "я хочу стримить" скрывается будущий режиссер, предприниматель или креативный продюсер. Главное – не затыкать мечту, пока она еще растет. Кстати, поддержка родителей основополагающая. И отсюда вытекает логичный вопрос, а насколько родители влияют на выбор профессии?

"Родители всегда влияют. Даже если говорят "решай сам". Очень часто я слышу: "А вдруг я не оправдаю ожидания родителей?", "Если не поступлю туда, что обо мне подумают?", "Они так старались ради меня…" Родители, в свою очередь, хотят как лучше: стабильную профессию, грант, перспективы. Но часто это вступает в противоречие с интересами ребенка. Именно поэтому профориентация у специалиста особенно важна. В ней помогаем увидеть сильные стороны, обосновать выбор, проработать страхи. В работе с подростками психологическая поддержка не менее важна, чем выбор профессии", – резюмирует Елена Андросова.

Совет: если вы родитель или учитель, не спрашивайте "кем ты хочешь стать", а спросите: "какие проблемы ты хочешь решить?" Именно там и кроется настоящая профориентация поколения Альфа.

Материал по теме Пойти в школу и не разориться: сколько стоит собрать первоклашку к 1 сентября в Алматы

А вдруг именно они, те, кто придумает таблетку от рака, создадут Метавселенную без буллинга и заменят скучные офисы местами, куда реально хочется приходить по утрам? Пока мы спорим о плюсах стабильности, поколение Альфа проектируют будущее, которое нам даже не снилось.