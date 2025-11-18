Психологи вычислили простой способ улучшить отношения в паре

Психологи Великобритании провели исследование и выяснили, что наличие домашнего животного в семье усиливает положительные эмоции во время общения с близкими, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of Social and Personal Relationships, команда специалистов под руководством Эдже Берен Барклам из Королевского университета Лондона пригласила 164 добровольцев: 37 пар и 45 дуэтов друзей. Часть участников владела собаками или кошками, часть – нет. В процессе эксперимента некоторые приносили своих питомцев, другие взаимодействовали с большой мягкой игрушкой-собакой, что позволило отделить эффект реального животного от реакции на объект, создающий иллюзию присутствия питомца.

Отмечается, что все пары проходили три коротких сессии: свободное общение без животного, затем взаимодействие с питомцем или игрушкой, затем – снова общение без каких-либо объектов. В комнате были установлены незаметные камеры, а анализ видео проводился по стандартизированной методике оценки позитивных проявлений – улыбок, смеха и других выражений эмоций.

В процессе выяснилось, что реальное животное значительно усиливало выраженность позитивных эмоций. Причем у романтических пар эффект сохранялся и после ухода питомца – в третьей сессии они продолжали улыбаться чаще, чем пары, взаимодействовавшие с игрушкой. У друзей такого "пост-эффекта" не наблюдалось: их эмоциональный уровень возвращался к исходному после выхода животного.

Таким образом психологи пришли к выводу, что питомцы действуют как мягкий эмоциональный катализатор – сближают партнеров, создают более теплую атмосферу общения и снижают напряжение.

"Мы видим, что животные могут позитивно влиять на социальные взаимодействия людей, и этот эффект может сохраняться даже без физического присутствия питомца – за счет мыслей и чувств, связанных с ним", – отметил Барклам.

Эксперты считают, что результаты могут подтолкнуть пары проводить больше времени вместе в присутствии домашних животных – если, конечно, у партнеров есть желание и возможность заботиться о питомце.

