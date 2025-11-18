#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
521.01
603.43
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
521.01
603.43
6.42
Наука и технологии

Психологи вычислили простой способ улучшить отношения в паре

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 01:36 Фото: pixabay
Психологи Великобритании провели исследование и выяснили, что наличие домашнего животного в семье усиливает положительные эмоции во время общения с близкими, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of Social and Personal Relationships, команда специалистов под руководством Эдже Берен Барклам из Королевского университета Лондона пригласила 164 добровольцев: 37 пар и 45 дуэтов друзей. Часть участников владела собаками или кошками, часть – нет. В процессе эксперимента некоторые приносили своих питомцев, другие взаимодействовали с большой мягкой игрушкой-собакой, что позволило отделить эффект реального животного от реакции на объект, создающий иллюзию присутствия питомца.

Отмечается, что все пары проходили три коротких сессии: свободное общение без животного, затем взаимодействие с питомцем или игрушкой, затем – снова общение без каких-либо объектов. В комнате были установлены незаметные камеры, а анализ видео проводился по стандартизированной методике оценки позитивных проявлений – улыбок, смеха и других выражений эмоций.

В процессе выяснилось, что реальное животное значительно усиливало выраженность позитивных эмоций. Причем у романтических пар эффект сохранялся и после ухода питомца – в третьей сессии они продолжали улыбаться чаще, чем пары, взаимодействовавшие с игрушкой. У друзей такого "пост-эффекта" не наблюдалось: их эмоциональный уровень возвращался к исходному после выхода животного.

Таким образом психологи пришли к выводу, что питомцы действуют как мягкий эмоциональный катализатор – сближают партнеров, создают более теплую атмосферу общения и снижают напряжение.

"Мы видим, что животные могут позитивно влиять на социальные взаимодействия людей, и этот эффект может сохраняться даже без физического присутствия питомца – за счет мыслей и чувств, связанных с ним", – отметил Барклам.

Эксперты считают, что результаты могут подтолкнуть пары проводить больше времени вместе в присутствии домашних животных – если, конечно, у партнеров есть желание и возможность заботиться о питомце.

Ранее сообщалось, почему агрессивные подростки стареют быстрее.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Психолог раскрыла простой способ побороть лень
20:36, 08 июля 2025
Психолог раскрыла простой способ побороть лень
Психологи рассказали, как улучшить память
23:35, 19 марта 2025
Психологи рассказали, как улучшить память
Неоднозначный, но действенный способ укрепить отношения назвали психологи
14:09, 02 февраля 2025
Неоднозначный, но действенный способ укрепить отношения назвали психологи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: