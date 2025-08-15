#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
538.03
629.23
6.74
Мир

Российская делегация прилетела на Аляску

Российская делегация прибыла на Аляску, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 06:26 Фото: pixabay
Два самолета российской делегации приземлились в международном аэропорту Анкориджа имени Теда Стивенса на Аляске, сообщает Zakon.kz.

Сначала о прибытии на своей странице в Х рассказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Солнечно и красиво на Аляске", – подписал он фотографии с видами из самолета.

Фото: X/kadmitriev

Затем из информации на портале Flightradar24 стало известно о приземлении борта специального летного отряда "Россия". По данным сайта, самолет Ил-96-300 вылетел из Внуково и приземлился в пункте назначения. На борту самолета находятся журналисты кремлевского пула, прибывшие для освещения саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Помимо Дмитриева в состав российской делегации входят помощник президента Юрий Ушаков, министры обороны, иностранных дел и финансов Андрей Белоусов, Сергей Лавров и Антон Силуанов.

Журналисты РИА "Новости" также поделились деталями перелета.

Ранее СМИ анонсировали онлайн-встречу Трампа и Вэнса с Зеленским и лидерами Евросоюза.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Англии женщины-полицейские переодевались в спортсменок для поимки мужчин, пристающих к бегуньям
Мир
02:23, 15 августа 2025
В Англии женщины-полицейские переодевались в спортсменок для поимки мужчин, пристающих к бегуньям
Мелания Трамп против Хантера Байдена: президент США поддержал иск супруги
Мир
01:50, 15 августа 2025
Мелания Трамп против Хантера Байдена: президент США поддержал иск супруги
Более 100 человек были ранены во время тайфуна, который обрушился на побережье Тайваня
Мир
00:53, 15 августа 2025
Более 100 человек были ранены во время тайфуна, который обрушился на побережье Тайваня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: