Российская делегация прилетела на Аляску

Два самолета российской делегации приземлились в международном аэропорту Анкориджа имени Теда Стивенса на Аляске, сообщает Zakon.kz.

Сначала о прибытии на своей странице в Х рассказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Looking forward to tomorrow’s historic 🇷🇺🤝🇺🇸 Summit. 🕊️ pic.twitter.com/pHR86F8vQP — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 15, 2025

"Солнечно и красиво на Аляске", – подписал он фотографии с видами из самолета.

Фото: X/kadmitriev

Затем из информации на портале Flightradar24 стало известно о приземлении борта специального летного отряда "Россия". По данным сайта, самолет Ил-96-300 вылетел из Внуково и приземлился в пункте назначения. На борту самолета находятся журналисты кремлевского пула, прибывшие для освещения саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Aircraft engines hiss as RT sets foot in Alaska for Trump-Putin summit pic.twitter.com/wK60OVRQYY — RT (@RT_com) August 15, 2025

Помимо Дмитриева в состав российской делегации входят помощник президента Юрий Ушаков, министры обороны, иностранных дел и финансов Андрей Белоусов, Сергей Лавров и Антон Силуанов.

Журналисты РИА "Новости" также поделились деталями перелета.

