Российская делегация прилетела на Аляску
Сначала о прибытии на своей странице в Х рассказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Looking forward to tomorrow’s historic 🇷🇺🤝🇺🇸 Summit. 🕊️ pic.twitter.com/pHR86F8vQP— Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 15, 2025
"Солнечно и красиво на Аляске", – подписал он фотографии с видами из самолета.
Фото: X/kadmitriev
Затем из информации на портале Flightradar24 стало известно о приземлении борта специального летного отряда "Россия". По данным сайта, самолет Ил-96-300 вылетел из Внуково и приземлился в пункте назначения. На борту самолета находятся журналисты кремлевского пула, прибывшие для освещения саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Aircraft engines hiss as RT sets foot in Alaska for Trump-Putin summit pic.twitter.com/wK60OVRQYY— RT (@RT_com) August 15, 2025
Помимо Дмитриева в состав российской делегации входят помощник президента Юрий Ушаков, министры обороны, иностранных дел и финансов Андрей Белоусов, Сергей Лавров и Антон Силуанов.
Журналисты РИА "Новости" также поделились деталями перелета.
Ранее СМИ анонсировали онлайн-встречу Трампа и Вэнса с Зеленским и лидерами Евросоюза.