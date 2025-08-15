На Аляску из Магадана прибыл российский самолет: за его полетом следили свыше 400 тыс. человек

Самолет Ту-214 Специального летного отряда "Россия" 15 августа совершил посадку на военной базе "Эльмендорф – Ричардсон" в Анкоридже, сообщает Zakon.kz.

По данным крупных российских СМИ, на борту был президент России Владимир Путин, однако известный российский журналист Павел Зарубин опроверг эту информацию, заявив, что это один из спецбортов РФ. Президент России еще не прибыл на Аляску.

Примечательно, что за перелетом этого российского борта наблюдали свыше 400 тысяч пользователей, следует из статистики сервиса Flightradar.

В ночь на 16 августа на Аляске (США) состоятся переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Это первая после 2019 года личная встреча президентов двух стран. Что известно к этому часу, можно узнать здесь.

