Мир

Историческая встреча Путина и Трампа на Аляске: что известно к этому часу

Трамп, Путин, США, Украина, переговоры, Аляска , фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 21:45 Фото: Zakon.kz
В ночь на 16 августа на Аляске (США) состоятся переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первая после 2019 года личная встреча президентов двух стран. Что известно к этому часу – в материале Zakon.kz.
  • Встреча тет-а-тет Дональда Трампа и Владимира Путина может занять шесть-семь часов и пройдет с участием помощников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "Первого канала". Он рассчитывает, что встреча Путина и Трампа завершится результативно.
  • Трамп заявил, что надеется добиться прекращения огня в Украине быстро, но "огорчится", если это не случится в пятницу. 
  • Он также заявил, что рассчитывает на то, что переговоры с Путиным пройдут "очень хорошо", в противном случае он очень быстро вернется в Вашингтон.
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
  • Также стало известно, что телефонный разговор президентов Беларуси и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа состоялся по инициативе американского президента, сообщил в пятницу постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

Ранее мы писали, что, по мнению экспертов, нынешний саммит – поворотный этап для всей мировой геополитики. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
