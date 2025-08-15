Итоги встречи Путина и Трампа на Аляске: сделка пока не готова

Ночью 16 августа 2025 года во время встречи на Аляске российский и американский лидеры, Владимир Путин и Дональд Трамп, вышли к журналистам на совместную пресс-конференцию, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости, президенты рассказали о деталях закрытых переговоров.

Во время своей вступительной речи Путин назвал откровенными свои разговоры с Трампом по телефону и добавил, что Россия видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса.

"Диалог глав России и США назрел, нужно было переходить к диалогу, уходить от конфронтации", – сообщил Путин.

По его словам, Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту и чтобы это носило долгосрочный характер.

Также российский лидер добавил, что у России и США много интересных направлений для совместной работы.

Российская сторона рассчитывает, что Киев не будет препятствовать намечающемуся прогрессу в урегулировании конфликта. Также Путин поблагодарил Трампа за доверительный тон беседы.

"С обеих сторон на саммите Россия-США был настрой на результат", – заявил Путин.

Россия согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, готова работать над этим, заявил Путин.

По словам президента РФ, российско-американские встречи на верхнем уровне не проводились более 4 лет, это большой срок.

Путин по итогам переговоров с Трампом заявил, что сегодняшние договоренности положат начало деловым и прагматичным отношениям России и США.

Россию и Аляску разделяет только Берингов пролив, страны – близкие соседи, заявил Путин. Стороны сошлись на мнении, что отношения России и США скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны за время, пока не проводились прямые контакты между лидерами.

Американский президент заявил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду пунктов все еще нет договоренностей и в следующий раз он рассчитывает поговорить с российским лидером "очень скоро".

Трамп допустил, что приедет в Москву, назвав это приглашение "интересным".

Президент США добавил, что у России и Украины "хорошие шансы" договориться, но "сделка пока не готова".

Пресс-конференция Путина и Трампа завершилась без ответов на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Трампа в узком составе завершились. Исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начались на Аляске 15 августа.