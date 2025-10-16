Путин и Трамп договорились о встрече в Будапеште
Президент США Дональд Трамп 16 октября сообщил, что провел "продуктивный телефонный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.
- По словам американского лидера, Путин поздравил США с "великим достижением мира на Ближнем Востоке".
- Стороны обсудили возможные пути прекращения войны между Россией и Украиной.
- Лидеры также обсудили перспективы торговли между Россией и США после окончания войны.
- Договорились, что на следующей неделе состоится встреча высокопоставленных советников – делегацию США возглавит госсекретарь Рубио.
- После этого Трамп и Путин намерены встретиться лично в Будапеште.
- Завтра, 17 октября, Трамп встретится с Владимиром Зеленским в Белом доме и обсудит итоги разговора с Путиным.
- В Белом доме заявили, что Трамп сохраняет приверженность мирному урегулированию в Украине.
- Трамп считает, что все еще возможно организовать встречу Путина и Зеленского и достичь прогресса в прекращении конфликта.
Ранее Трамп раскрыл, кто может помочь с мирными переговорами по Украине.
