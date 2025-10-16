Путин и Трамп договорились о встрече в Будапеште

Президент США Дональд Трамп 16 октября сообщил, что провел "продуктивный телефонный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

По словам американского лидера, Путин поздравил США с "великим достижением мира на Ближнем Востоке".

Стороны обсудили возможные пути прекращения войны между Россией и Украиной.

Лидеры также обсудили перспективы торговли между Россией и США после окончания войны.

Договорились, что на следующей неделе состоится встреча высокопоставленных советников – делегацию США возглавит госсекретарь Рубио.

После этого Трамп и Путин намерены встретиться лично в Будапеште.

Завтра, 17 октября, Трамп встретится с Владимиром Зеленским в Белом доме и обсудит итоги разговора с Путиным.

В Белом доме заявили, что Трамп сохраняет приверженность мирному урегулированию в Украине.

Трамп считает, что все еще возможно организовать встречу Путина и Зеленского и достичь прогресса в прекращении конфликта.

