Мир

Путин и Трамп договорились о встрече в Будапеште

Трамп, Путин, Будапешт, встреча , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 22:45 Фото: Zakon.kz
Президент США Дональд Трамп 16 октября сообщил, что провел "продуктивный телефонный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.
  • По словам американского лидера, Путин поздравил США с "великим достижением мира на Ближнем Востоке".
  • Стороны обсудили возможные пути прекращения войны между Россией и Украиной.
  • Лидеры также обсудили перспективы торговли между Россией и США после окончания войны.
  • Договорились, что на следующей неделе состоится встреча высокопоставленных советников – делегацию США возглавит госсекретарь Рубио.
  • После этого Трамп и Путин намерены встретиться лично в Будапеште.
  • Завтра, 17 октября, Трамп встретится с Владимиром Зеленским в Белом доме и обсудит итоги разговора с Путиным.
  • В Белом доме заявили, что Трамп сохраняет приверженность мирному урегулированию в Украине.
  • Трамп считает, что все еще возможно организовать встречу Путина и Зеленского и достичь прогресса в прекращении конфликта.

Ранее Трамп раскрыл, кто может помочь с мирными переговорами по Украине.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
