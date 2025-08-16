#АЭС в Казахстане
Мир

Говорит ли Путин по-английски: на каком языке прошли переговоры на Аляске

Президент России, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 06:30 Фото: kremlin.ru
После того, как в Сети появились фотографии встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, многие пользователи социальных сетей начали задаваться вопросом: говорит ли Путин по-английски, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Hindustan Times, президент России Владимир Путин свободно владеет английским языком и хорошо его знает, но редко использует его на публике или во время официальных встреч. Вместо этого он обычно пользуется услугами переводчика для интервью и политических дискуссий с мировыми лидерами.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил:

"В свободном общении, на полях саммитов, он часто говорит по-английски сам. Но во время переговоров и официальных встреч он, конечно, общается через переводчика. Тем не менее, он практически полностью понимает английский и иногда даже поправляет переводчиков", – сказал Песков.

Зарубежные СМИ добавляют, что Путин, вероятно, предпочитает пользоваться услугами переводчика, поскольку ему комфортнее общаться на родном языке.

Помимо родного русского, Владимир Путин свободно владеет немецким языком, который он выучил во время службы в ГДР в 1980-х годах. Он использовал немецкий язык в дипломатических беседах, в частности, с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее мы сообщали об итогах встречи на Аляске: Путин и Трамп озвучили решения по украинскому конфликту.

Аксинья Титова
