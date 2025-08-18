#АЭС в Казахстане
Мир

Путин передал жителю Аляски новенький "Урал"

житель Аляски на подаренном Путиным мотоцикле, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 12:11 Фото: Telegram/Валентин Богданов
Российские дипломаты передали жителю Аляски Марку Уоррену подарок от президента России Владимира Путина – новый мотоцикл "Урал", сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал шеф бюро ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) в Нью-Йорке Валентин Богданов. В преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске он сделал репортаж, в который попал житель штата Марк Уоррен. Он передвигается по городу Анкориджу на мотоцикле "Урал". Но из-за антироссийских санкций у мужчины возникли проблемы с поиском запчастей для техники, их приходится заказывать в более дальних странах и долго ждать.

Через несколько дней после выхода репортажа мотолюбителя нашли российские дипломаты и подарили ему новый "Урал".

"Я должен сказать, что это личный подарок от президента Российской Федерации", – заявил советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденев.

Марк Уоррен оценил подарок, ответив, что новый мотоцикл лучше его старого.

"Этот мотоцикл работает намного плавнее, намного приятнее. Мне нравится и мой старый, но этот, очевидно, намного лучше. Он новее, он точнее в управлении. Вы знаете, эта машина просто великолепна. Я лишился дара речи. Это потрясающе. Большое спасибо", – отметил мотолюбитель.

Во время визита на Аляску Владимир Путин также подарил две иконы архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию, а тот преподнес российскому лидеру икону святого Германа Аляскинского, написанную на горе Афон.

Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа провели переговоры на Аляске. Это первая их очная встреча за шесть лет. Переговоры в Анкоридже главы государств назвали полезными и продуктивными, хотя ни о каких конкретных договоренностях не сообщили.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
