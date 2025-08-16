#АЭС в Казахстане
Мир

В Индии мужчина выбросил двухлетнего сына из окна во время ссоры с женой

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 06:59 Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел в деревне Читава, штат Уттар-Прадеш (Индия). 30-летний местный житель Радж Бахадур, предположительно, сбросил двухлетнего сына с террасы двухэтажного дома после ссоры с женой, сообщает Zakon.kz.

По информации Times of India, конфликт между супругами вспыхнул на террасе, в тот момент их сын Лалит находился поблизости. В порыве ярости Радж поднял ребенка и швырнул его на землю с высоты. Мальчика доставили в районную больницу, но врачи оказались бессильны.

"Полиция прибыла на место происшествия сразу после получения информации. Хотя члены семьи утверждали, что ребенка сбросили с крыши, первоначальный медицинский осмотр не обнаружил видимых внешних повреждений", – сообщил представитель полицейского участка.

Отец потерпевшего уже задержан. Идет следствие.

Ранее главное качество хороших родителей вычислили эксперты.

Аксинья Титова
