Волков-людоедов планируют отслеживать в Индии при помощи дронов

В Индии власти штата Уттар-Прадеш начали применять дроны для поиска стаи волков, нападающих на людей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Figaro, за последние три месяца в округе Бахраич зафиксировано не менее девяти смертельных случаев, большинство жертв – дети.

Лесничий Рама Сингх Ядава заявил, что хищники стали проявлять аномальную активность в дневное время. Издание уточняет, что в субботу волк унес 10-месячную девочку, спавшую рядом с матерью. Накануне пятилетний мальчик был атакован у порога своего дома и скончался по дороге в больницу.

Помимо дронов, для отслеживания хищников используются фотоловушки и группы снайперов.

Отмечается, что волки редко нападают на людей, предпочитая диких копытных, и такая агрессия может быть связана с голодом или нарушением среды обитания. В прошлом году в этом же регионе стая волков съела как минимум девять человек. Местные жители, проживающие у подножия Гималаев, говорят, что теперь боятся отпускать детей даже во дворы своих домов.

