#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.87
632.01
6.76
Мир

Россия передала Трампу список из более тысячи украинских военнопленных

Дональд Трамп, Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Путин, Владимир Путин и Дональд Трамп, Трамп и Путин, Путин и Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 08:40 Фото: flickr/White House
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российская сторона предоставила ему список, содержащий около 1000 фамилий украинских военнопленных, которых Киев должен согласиться принять в рамках обмена, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, 15 августа на Аляске состоялись трехчасовые переговоры между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Ключевой темой обсуждения стало разрешение украинского кризиса.

"Там одна тысяча человек, более тысячи заключенных. Они должны принять их", – сказал американский президент.

Как заявил Дональд Трамп, немедленное достижение мирного соглашения в ходе встречи не произошло. При этом он выразил уверенность в наличии существенных перспектив для урегулирования конфликта в дальнейшем.

Общая продолжительность визита Путина в Анкоридж составила около пяти часов. После беседы с Трампом российский лидер посетил мемориал "Союзники во Второй мировой войне" на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон и передал в дар православной церкви на Аляске икону святого Германа Аляскинского, считающегося покровителем Америки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Трамп дал совет Зеленскому после переговоров на Аляске
Мир
07:59, Сегодня
Трамп дал совет Зеленскому после переговоров на Аляске
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: