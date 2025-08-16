Россия передала Трампу список из более тысячи украинских военнопленных

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российская сторона предоставила ему список, содержащий около 1000 фамилий украинских военнопленных, которых Киев должен согласиться принять в рамках обмена, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, 15 августа на Аляске состоялись трехчасовые переговоры между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Ключевой темой обсуждения стало разрешение украинского кризиса.

"Там одна тысяча человек, более тысячи заключенных. Они должны принять их", – сказал американский президент.

Как заявил Дональд Трамп, немедленное достижение мирного соглашения в ходе встречи не произошло. При этом он выразил уверенность в наличии существенных перспектив для урегулирования конфликта в дальнейшем.

Общая продолжительность визита Путина в Анкоридж составила около пяти часов. После беседы с Трампом российский лидер посетил мемориал "Союзники во Второй мировой войне" на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон и передал в дар православной церкви на Аляске икону святого Германа Аляскинского, считающегося покровителем Америки.