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Мир

Сделаем Ближний Восток снова великим: Трамп рассказал, как примирит Иран и Израиль

Дональд Трамп призвал Иран и Израиль остановить военные действия, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 19:03 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп заявил, что примирит Иран и Израиль, используя "торговлю с Соединенными Штатами", сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Иран и Израиль должны заключить сделку, и они ее заключат, как я заставил заключить Индию и Пакистан, в этом случае, используя торговлю с Соединенными Штатами, чтобы привнести разум, сплоченность и здравомыслие в переговоры с двумя прекрасными лидерами, которые смогли быстро принять решение и остановиться!" Дональд Трамп

Он также напомнил, что во время его первого срока Сербия и Косово вели жаркую и напряженную борьбу, как и на протяжении многих десятилетий, и этот давний конфликт был готов перерасти в войну.


"Я остановил эту войну (Байден навредил долгосрочным перспективам некоторыми очень глупыми решениями, но я исправлю это, снова!). Другой случай – Египет и Эфиопия и их борьба из-за огромной плотины, которая влияет на великолепную реку Нил. Мир, по крайней мере сейчас, благодаря моему вмешательству, и он останется таким! Точно так же у нас скоро будет мир между Израилем и Ираном! Сейчас происходит много звонков и встреч. Я много делаю и никогда ничего не получаю в награду, но это нормально, народ понимает. Сделаем Ближний Восток снова великим!" – резюмировал пост политик.

Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". В результате атаки погибли начальник Генштаба Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи.

15 июня Иран заявил, что готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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