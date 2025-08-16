#АЭС в Казахстане
Мир

В Канаде отменили сотни рейсов из-за забастовки бортпроводников

забастовка, Канада, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 14:04 Фото: Х/nypost
Авиакомпания Air Canada отменила более 600 рейсов из-за начавшейся утром в субботу, 16 августа, забастовки бортпроводников, сообщает Zakon.kz.

В ней принимают участие 10 тыс. сотрудников компании, пишет газета The Washington Post.

"В августе бортпроводники авиакомпании вели переговоры о новом трудовом договоре, однако они провалились. В итоге Air Canada обратилась к правительству с просьбой вмешаться в ситуацию", – говорится в публикации.

Бортпроводники выступили против этого решения и в 10:00 по времени Астаны объявили забастовку. Авиакомпания в ответ заявила, что не допустит бортпроводников в аэропорты страны.

В итоге отменены не только внутренние, но и международные рейсы Air Canada.

Известно, что работники авиакомпании требуют привести их зарплаты в соответствие заработным платам у более мелких конкурентов на канадском рынке, а также ввести оплату "наземного труда", то есть того времени, которое бортпроводники работают не в полете. В настоящий момент компенсаций за работу до и после полета авиакомпания не предоставляет.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Узбекистан договорились об увеличении количества авиарейсов.

Андрей Дюсупов
