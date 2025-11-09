Почти 1500 рейсов отменили в США из-за шатдауна

Американские авиакомпании отменили 1460 рейсов 8 ноября 2025 года, на второй день действия распоряжения Федерального управления гражданской авиации (FAA) о сокращении воздушного движения из-за приостановки работы правительства, сообщает Zakon.kz.

FAA сообщило о сбоях в 37 диспетчерских центрах и задержках в 12 крупных аэропортах, включая Нью-Йорк, Чикаго, Атланту и Сан-Франциско. Сильнее всего пострадал аэропорт Шарлотта, где отменили около 120 рейсов, пишет The Guardian.

Сокращения затронут все авиакомпании и начнутся с 4% рейсов в 40 аэропортах, увеличившись до 10% к концу следующей недели. Под удар попадут около 700 рейсов American Airlines, Delta, Southwest и United.

Министр транспорта Шон Даффи предупредил, что ограничения могут усилиться, если правительственный кризис затянется. Более 13 тысяч авиадиспетчеров и 50 тысяч сотрудников службы безопасности работают без оплаты почти месяц, многие берут больничные, усугубляя дефицит кадров.

Эксперты предупреждают, что перебои в авиасообщении могут ударить по экономике – от туризма до логистики. Почти половина всех грузов в США перевозится в багажных отсеках пассажирских самолетов, что может привести к росту цен на товары и усложнить праздничные поставки.

Текущее приостановление работы правительства США стало самым продолжительным в истории страны – оно длится уже 40 дней. Из-за отсутствия финансирования сотни тысяч федеральных служащих работают без оплаты или отправлены в вынужденный отпуск, что уже сказывается на транспорте, здравоохранении и экономике.

В начале ноября в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия столкнулись два самолета авиакомпании United Airlines. Инцидент случился на фоне сильных задержек рейсов, вызванных непогодой и нехваткой персонала из-за приостановки работы федеральных ведомств.