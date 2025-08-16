#АЭС в Казахстане
Мир

18 человек погибли в Алжире после падения автобуса в реку

автобус, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 15:19 Фото: Х/PhDounia
Автобус упал с моста в реку в алжирском округе Хараш, погибли 18 человек, еще девять получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении гражданской обороны Алжира, пишет РИА "Новости".

"Пассажирский автобус съехал с дороги, упал с моста в русло реки в районе аль-Мухаммадия по направлению к Эль-Хава аль-Джамиль на территории округа Хараш. Погибли 18 человек и еще девять ранены", – сказано в заявлении.

По данным местных СМИ, в автобусе находилось около 35 пассажиров.

Согласно отчету гражданской обороны, двое раненых госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего для ликвидации последствий аварии задействовали 25 карет скорой помощи, 16 водолазов и четыре лодки.

Ранее сообщалось о гибели двух человек, которые насмерть разбились в результате крушения сверхлегкого самолета в Испании.

Андрей Дюсупов
