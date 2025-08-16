18 человек погибли в Алжире после падения автобуса в реку

Автобус упал с моста в реку в алжирском округе Хараш, погибли 18 человек, еще девять получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении гражданской обороны Алжира, пишет РИА "Новости".

"Пассажирский автобус съехал с дороги, упал с моста в русло реки в районе аль-Мухаммадия по направлению к Эль-Хава аль-Джамиль на территории округа Хараш. Погибли 18 человек и еще девять ранены", – сказано в заявлении.

PHOTOS. Alger : 18 morts et 23 blessés dont deux graves après la chute d'un bus dans oued El Harrach. pic.twitter.com/FzwHGxM2a1 — TSA Algérie (@TSAlgerie) August 15, 2025

По данным местных СМИ, в автобусе находилось около 35 пассажиров.

🔴🟢| 🇩🇿 Tragédie en Algérie…

Un autocar de transport de passagers est tombé dans l’oued El Harrach, faisant au moins 18 morts, un bilan malheureusement appelé à s’alourdir.

L’état vétuste du parc de bus et des infrastructures remet en lumière les causes récurrentes de ce type… https://t.co/wBPdByxexk pic.twitter.com/ZsuPLzNhYQ — PhDounia 🎓 (@PhDounia) August 15, 2025

Согласно отчету гражданской обороны, двое раненых госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего для ликвидации последствий аварии задействовали 25 карет скорой помощи, 16 водолазов и четыре лодки.

Ранее сообщалось о гибели двух человек, которые насмерть разбились в результате крушения сверхлегкого самолета в Испании.