#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
536.32
626.9
6.6
Происшествия

В Актау девушка погибла после падения с 18-го этажа элитного ЖК

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 00:07 Фото: Zakon.kz
В Актау утром 18 октября произошел трагический инцидент – девушка погибла в результате падения с высотного здания, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет портал Lada.kz со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, происшествие произошло на территории жилого комплекса Green Plaza в 17-м микрорайоне. Свидетели рассказали, что девушка упала с 18-го этажа и скончалась на месте до приезда скорой помощи.

"Возвращался с работы домой, услышал, как во двор на скорости заехали полицейские машины. Пошел посмотреть, что случилось. Сначала ничего не понял, но потом увидел тело девушки – она упала буквально в метре от подъезда", – рассказал один из очевидцев.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что сообщение о происшествии поступило в 21:42. По факту гибели начато досудебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса РК (Доведение до самоубийства).

Ранее сообщалось о другом происшествии. Солдат-срочник спрыгнул с третьего этажа в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В Астане победителю республиканского айтыса подарили квартиру
00:34, 19 октября 2025
В Астане победителю республиканского айтыса подарили квартиру
В Алматы девушка погибла после падения с 18-го этажа ЖК "Манхэттен"
01:20, 08 октября 2024
В Алматы девушка погибла после падения с 18-го этажа ЖК "Манхэттен"
Мужчина чудом выжил после падения с 18-го этажа
03:20, 19 февраля 2025
Мужчина чудом выжил после падения с 18-го этажа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: