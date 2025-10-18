В Актау девушка погибла после падения с 18-го этажа элитного ЖК

В Актау утром 18 октября произошел трагический инцидент – девушка погибла в результате падения с высотного здания, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет портал Lada.kz со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, происшествие произошло на территории жилого комплекса Green Plaza в 17-м микрорайоне. Свидетели рассказали, что девушка упала с 18-го этажа и скончалась на месте до приезда скорой помощи.

"Возвращался с работы домой, услышал, как во двор на скорости заехали полицейские машины. Пошел посмотреть, что случилось. Сначала ничего не понял, но потом увидел тело девушки – она упала буквально в метре от подъезда", – рассказал один из очевидцев.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что сообщение о происшествии поступило в 21:42. По факту гибели начато досудебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса РК (Доведение до самоубийства).

