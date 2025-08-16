#АЭС в Казахстане
Мир

Лидеры Евросоюза и Великобритании сделали заявление по итогам саммита на Аляске

флаг, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 16:14 Фото: pixabay
Лидеры Евросоюза и Великобритании опубликовали совместное заявление после встречи президентов США и России, сообщает Zakon.kz.

В Евросоюзе пояснили, что продолжат усиливать санкционное давление на Россию и поддерживать Украину.

Они подчеркнули намерение исключить любые ограничения на поставку вооружения Киеву и что Россия не должна блокировать интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Украина должна иметь "надежные гарантии безопасности", а ее вооруженные силы "не должны подвергаться никаким ограничениям".

Подчеркивается также, что Украина должна сама принимать решения о своих территориях в рамках урегулирования конфликта с Россией.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон для встречи с главой США Дональдом Трампом. Визит запланирован на 18 августа 2025 года. Об этом глава Украины заявил в своих соцсетях.

Напомним, встреча глав США и России состоялась на Аляске в ночь на 16 августа 2025 года.

Андрей Дюсупов
