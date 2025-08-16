Трамп намерен провести встречу с Путиным и Зеленским 22 августа

Американский президент Дональд Трамп планирует провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной 22 августа, сообщает Zakon.kz.

Об этом республиканец заявил во время разговора с европейскими лидерами, который прошел после встречи с российским президентом Владимиром Путиным, пишет портал Axios. В разговоре участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер-министр Кир Стармер (Великобритания сейчас не входит в ЕС) и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Следом эту информацию подтвердило издание CNN.

При этом Трамп начнет подготовку переговоров с Путиным и Зеленским, только если встреча с президентом Украины в понедельник пройдет успешно. Европейские чиновники ожидают, что хотя бы один лидер ЕС примет участие в переговорах.

Путин и Трамп 15 августа провели переговоры на Аляске. Это первая их очная встреча за шесть лет. Переговоры в Анкоридже главы государств назвали полезными и продуктивными, хотя ни о каких конкретных договоренностях не сообщили.

Уже 16 августа Путин провел совещание по итогам российско-американских переговоров.