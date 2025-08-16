#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.87
632.01
6.76
Мир

Трамп намерен провести встречу с Путиным и Зеленским 22 августа

Трамп, Путин и Зеленский могут встретиться 22 августа, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 04:14 Фото: whitehouse
Американский президент Дональд Трамп планирует провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной 22 августа, сообщает Zakon.kz.

Об этом республиканец заявил во время разговора с европейскими лидерами, который прошел после встречи с российским президентом Владимиром Путиным, пишет портал Axios. В разговоре участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер-министр Кир Стармер (Великобритания сейчас не входит в ЕС) и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Следом эту информацию подтвердило издание CNN.

При этом Трамп начнет подготовку переговоров с Путиным и Зеленским, только если встреча с президентом Украины в понедельник пройдет успешно. Европейские чиновники ожидают, что хотя бы один лидер ЕС примет участие в переговорах.

Путин и Трамп 15 августа провели переговоры на Аляске. Это первая их очная встреча за шесть лет. Переговоры в Анкоридже главы государств назвали полезными и продуктивными, хотя ни о каких конкретных договоренностях не сообщили.

Уже 16 августа Путин провел совещание по итогам российско-американских переговоров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В крупнейших городах Сербии вспыхнули беспорядки
Мир
05:25, Сегодня
В крупнейших городах Сербии вспыхнули беспорядки
В Каспийском море обнаружили огромное черное пятно
Мир
03:47, 17 августа 2025
В Каспийском море обнаружили огромное черное пятно
Сын Байдена отказался извиняться перед Меланией Трамп
Мир
03:10, 17 августа 2025
Сын Байдена отказался извиняться перед Меланией Трамп
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: