Путин о встрече с Трампом: Разговор приближает нас к нужным решениям

Президент России Владимир Путин 16 августа провел совещание по итогам российско-американских переговоров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Кремля, он проинформировал руководство Администрации президента, правительства, Государственной думы, министерств и ведомств о результатах встречи в Анкоридже.

"Попросил вас собраться для того, чтобы проинформировать о результатах визита нашей делегации в Соединенные Штаты, на Аляску. Хочу сразу отметить, что визит был своевременным и весьма полезным. Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействия, но прежде всего, конечно, говорили о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе. И конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования", – сказал Путин.

Он подчеркнул, что они давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне.

"Повторяю еще раз: была возможность спокойно, детально еще раз изложить нашу позицию. Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами. Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям", – заявил президент РФ.

Ранее лидеры России и США рассказали журналистам об итогах своей встречи, которая проходила в ночь на 16 августа 2025 года на Аляске.

Президент Украины Владимир Зеленский также озвучил ключевые ожидания от встречи Трампа и Путина.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан приветствует эту встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже и расценивает ее как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне.