Мир

Опубликовано письмо Мелании Трамп Владимиру Путину

Письмо Мелании Трамп для Путина, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 06:00 Фото: whitehouse
16 августа издание Fox News показало письмо, которое первая леди США передала президенту России через своего мужа, сообщает Zakon.kz.

Первая леди Меланья Трамп в письме, которое она через своего супруга, президента США Дональда Трампа якобы передала российскому лидеру Владимиру Путину, попросила последнего защитить детей, передает телеканал Fox News со ссылкой на документ.

По ее словам, задача лидеров – поддерживать надежду будущего поколения и заботиться не только о благополучии немногих, но и о достойном мире для всех.

"Каждое новое поколение начинает свою жизнь с чистотой – невинностью, которая стоит выше географии, власти и идеологии", – отмечает Мелания Трамп.

Фото: foxnews

"Защищая невинность детей, вы будете служить не только России – вы будете служить человечеству. Такая смелая идея преодолевает любые человеческие разделения, и вы, господин Путин, способны воплотить это видение одним росчерком пера", – заявила жена Дональда Трампа.

О реакции Кремля на ее письмо пока неизвестно.

Американский президент Дональд Трамп планирует провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной 22 августа.

Фото Алия Абди
Алия Абди
