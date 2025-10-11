#АЭС в Казахстане
Мир

Мелания Трамп подтвердила, что Путин ответил на ее письмо

Мелания Трамп, первая леди США, жена Дональда Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 07:59 Фото: flickr/White House
Первая леди США Мелания Трамп заявила, что президент России Владимир Путин ответил на ее письмо об украинских детях, сообщает Zakon.kz.

По данным ABC, Мелания Трамп добавила, что у нее есть открытый канал коммуникации с президентом России. По ее словам, она и Путин "договорились сотрудничать друг с другом" касательно конфликта в Украине.

Как сообщила первая леди США, после переговоров с российским президентом со своими семьями воссоединились восемь украинских детей. По словам Мелании Трамп, Россия "демонстрирует готовность предоставлять объективную и детальную информацию" по вопросу.

В письме, отправленном российскому президенту через его американского коллегу Дональда Трампа, первая леди США призвала защитить детей, отметив, что это можно сделать "одним росчерком пера". По словам американского президента, письмо было "очень хорошо принято" Путиным.

Ранее жена Зеленского добилась фото с Меланией Трамп.

Аксинья Титова
