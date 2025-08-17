На севере Китая из-за наводнения погибли восемь человек

В результате наводнения в Китае погибли как минимум восемь человек, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Xinhua, ЧП произошло 16 августа примерно в 22:00 по пекинскому времени (19:00 по времени Астаны).

"Инцидент случился в туристическом лагере на территории городского округа Баян-Нур. Власти мобилизовали спасателей для поиска пропавших", – говорится в соообщении.

Попавшие в стихийное бедствие люди отправились в поход, на данный момент известно только об одном эвакуированном с места трагедии человеке.

Northern China flash flood kills 8, Xinhua reports https://t.co/L15FSWVEmi — The Straits Times (@straits_times) August 17, 2025

9 августа 2025 года сообщалось о 13 погибших в результате наводнения в китайской провинции Ганьсу.