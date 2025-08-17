#АЭС в Казахстане
Мир

29 человек пострадали в Индонезии в результате сильного землетрясения

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 12:41 Фото: pixabay
Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в индонезийском округе Посо утром 17 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны (BNPB), пострадали десятки человек.

"Землетрясение произошло в 05:38 по времени Западной Индонезии (WIB) (03:38 по времени Астаны).

Эпицентр находился на суше на глубине 10 км, в 18 км к северо-западу от Посо", – говорится в сообщении.

Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались также в округах Сиги и Северный Моровали, а также в городе Палу. Угроза цунами отсутствует.

По данным BNPB, пострадали 29 человек, 21 из них был госпитализирован. Оценка ущерба и подсчет числа эвакуированных продолжаются.

Отметим, что сегодня в республике отмечают юбилей независимости.

Андрей Дюсупов
