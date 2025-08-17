29 человек пострадали в Индонезии в результате сильного землетрясения

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в индонезийском округе Посо утром 17 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны (BNPB), пострадали десятки человек.

"Землетрясение произошло в 05:38 по времени Западной Индонезии (WIB) (03:38 по времени Астаны).

Эпицентр находился на суше на глубине 10 км, в 18 км к северо-западу от Посо", – говорится в сообщении.

Detik detik terjadinya gempa 6.0 SR pagi ini pukul 05.38 Wit, 17 Agustus 2025



📍Kota Poso Sulteng pic.twitter.com/2Jq6azsJWk — Cakrawalá Nusantará (@Urrangawak) August 17, 2025

Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались также в округах Сиги и Северный Моровали, а также в городе Палу. Угроза цунами отсутствует.

Dampak Gempa Poso M5,8 merusak bangunan Gereja, di Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir. ( @DaryonoBMKG ) pic.twitter.com/H1kqg2ZKPN — Persuasi News Media (@Persuasi_id) August 17, 2025

По данным BNPB, пострадали 29 человек, 21 из них был госпитализирован. Оценка ущерба и подсчет числа эвакуированных продолжаются.

Отметим, что сегодня в республике отмечают юбилей независимости.