Мир

Церковь пострадала из-за мощного землетрясения на Филиппинах

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 20:09 Фото: Zakon.kz
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9, сообщает Zakon.kz.

Сильное землетрясение зафиксировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки произошли 30 сентября в 21:59 по местному времени (UTC 13:59:45) в Бого (Филиппины) или в 18:59 по времени Астаны. Магнитуда составила 6,9.

Фото: скриншот emsc-csem/Earthquake Network

Землетрясение ощущалось на расстоянии более 21 км к северо-востоку от Бого (население – 23,5 тыс. человек) и 50 км к западу от Ормока, Филиппины (население 191 тыс. человек).

Глубина залегания очага составила 15 км.

Позже в Сети появились страшные кадры обрушений из-за серьезных по силе подземных толчков. Очевидцы сняли в момент землетрясения обрушение католической церкви на острове Бантаян.

Также видеосвидетельства сильных колебаний земной коры стали размещать пользователи X.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сильное землетрясение было зарегистрировано на Камчатке. 13 сентября 2025 года сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 у ее восточного побережья.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
