Церковь пострадала из-за мощного землетрясения на Филиппинах
Сильное землетрясение зафиксировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки произошли 30 сентября в 21:59 по местному времени (UTC 13:59:45) в Бого (Филиппины) или в 18:59 по времени Астаны. Магнитуда составила 6,9.
Фото: скриншот emsc-csem/Earthquake Network
Землетрясение ощущалось на расстоянии более 21 км к северо-востоку от Бого (население – 23,5 тыс. человек) и 50 км к западу от Ормока, Филиппины (население 191 тыс. человек).
Глубина залегания очага составила 15 км.
Позже в Сети появились страшные кадры обрушений из-за серьезных по силе подземных толчков. Очевидцы сняли в момент землетрясения обрушение католической церкви на острове Бантаян.
WATCH: The St. Peter and Paul Church in Bantayan Island, Cebu, one of the oldest churches in Visayas, collapsed due to the magnitude 6.7 earthquake that struck the province on Tuesday night, September 30. #LindolPH #EarthquakePH | 🎥: Martham Pacilan— Inquirer (@inquirerdotnet) September 30, 2025
READ MORE:… pic.twitter.com/5IazN1PCIT
Также видеосвидетельства сильных колебаний земной коры стали размещать пользователи X.
5/— GeoTechWar (@geotechwar) September 30, 2025
A magnitude 6.9 earthquake struck Leyte, Philippines at 13:59 UTC (21:59 local) Sept 30, 2025. (lindol, sismo, deprem)
Epicenter: 11.142N, 124.169E, depth 15 km. Damages reported in Cebu City Pier Terminal 3, Visayas region. No tsunami threat confirmed. pic.twitter.com/rqOsgABNeU
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Leyte, Philippines hit by magnitude 7.0 earthquake, depth 9 km, at 13:59 UTC (21:59 local) Sept 30, 2025. #lindol #sismo #deprem— GeoTechWar (@geotechwar) September 30, 2025
Epicenter: 56 km W of Ormoc (pop. 191,000), 16 km NE of Bogo (pop. 23,500). Damages and aftershocks possible in Central Visayas region. pic.twitter.com/G1DP0cNSRo
Ранее сильное землетрясение было зарегистрировано на Камчатке. 13 сентября 2025 года сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 у ее восточного побережья.