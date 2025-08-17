#АЭС в Казахстане
События

Токаев поздравил президента Индонезии с 80-летием независимости республики

Токаев поздравил президента Индонезии с 80-летием независимости республики, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 09:01 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Прабово Субианто с 80-летием независимости Республики Индонезия, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что высоко ценит доверительное сотрудничество между Астаной и Джакартой, основанное на взаимопонимании и общих ценностях.

"Готов совместно с вами приложить все усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений между нашими странами", – говорится в телеграмме.

Также Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что Республика Индонезия благодаря конструктивной политике и лидерским качествам Прабово Субианто и в дальнейшем будет добиваться больших успехов.

Ранее президент Казахстана оценил встречу лидеров России и США, которая состоялась на Аляске в ночь на 16 августа 2025 года. Он отметил, что приветствует это событие и расценивает его как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне.

Андрей Дюсупов
Ошибка в тексте: