Москва согласилась на уступки по пяти областям Украины – Уиткофф

Фото: pixabay

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон и Москва достигли договоренности о гарантиях безопасности для Украины, однако дальнейшее развитие событий зависит от позиции Киева, сообщает Zakon.kz.



"Мы договорились о серьезных гарантиях безопасности, которые я бы охарактеризовал как меняющие правила игры. Мы не думали, что окажемся настолько близки к соглашению о защите по статье 5 (устава НАТО) со стороны США, законодательном закреплении в России обязательства не посягать на другие территории после кодификации мирного соглашения, а также законодательном закреплении в России обязательства не нападать на другие европейские страны и не нарушать их суверенитет. Так что мы пришли к соглашению, и это еще не все", – сказал Уиткофф в эфире CNN. По его словам, российская сторона согласилась на уступки, касающиеся пяти украинских областей. Ранее сообщалось, что президент Украины планирует встретиться с Трампом в Вашингтоне 18 августа.



Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: