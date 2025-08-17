#АЭС в Казахстане
Мир

Москва согласилась на уступки по пяти областям Украины – Уиткофф

Россия, США, Украина, переговоры , фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 19:07 Фото: pixabay
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон и Москва достигли договоренности о гарантиях безопасности для Украины, однако дальнейшее развитие событий зависит от позиции Киева, сообщает Zakon.kz.


"Мы договорились о серьезных гарантиях безопасности, которые я бы охарактеризовал как меняющие правила игры. Мы не думали, что окажемся настолько близки к соглашению о защите по статье 5 (устава НАТО) со стороны США, законодательном закреплении в России обязательства не посягать на другие территории после кодификации мирного соглашения, а также законодательном закреплении в России обязательства не нападать на другие европейские страны и не нарушать их суверенитет. Так что мы пришли к соглашению, и это еще не все", – сказал Уиткофф в эфире CNN.

По его словам, российская сторона согласилась на уступки, касающиеся пяти украинских областей.

Ранее сообщалось, что президент Украины планирует встретиться с Трампом в Вашингтоне 18 августа. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
