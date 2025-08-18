#АЭС в Казахстане
Мир

Нападение леопарда на трехлетнюю девочку обернулось забастовкой в Индии

леопард напал на трехлетнюю девочку в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 18:40 Фото: pixabay
В индийском штате Андхра-Прадеш, в деревне Чиннарутла, где проживает племя ченчу, леопард напал на трехлетнюю девочку. Ребенок чудом остался жив, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Indian Express, малышка спала около хижины, когда хищник подкрался, схватил ее и поволок в заросли. Отец девочки, заметив это, поднял крик, и животное оставило добычу. Пострадавшую с множеством травм доставили в ближайшую больницу, где ей оказали неотложную помощь. Затем, отмечает издание, ребенка перевели в другое медучреждение, ее состояние врачи оценивают как стабильное.

Согласно данным портала, жители деревни выразили обеспокоенность ситуацией с нападением дикого зверя и устроили забастовку с перекрытием трассы, чтобы привлечь внимание к халатности Лесного департамента.

Ранее сообщалось, что акула напала на туриста на популярном курорте.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
