Нападение леопарда на трехлетнюю девочку обернулось забастовкой в Индии

В индийском штате Андхра-Прадеш, в деревне Чиннарутла, где проживает племя ченчу, леопард напал на трехлетнюю девочку. Ребенок чудом остался жив, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Indian Express, малышка спала около хижины, когда хищник подкрался, схватил ее и поволок в заросли. Отец девочки, заметив это, поднял крик, и животное оставило добычу. Пострадавшую с множеством травм доставили в ближайшую больницу, где ей оказали неотложную помощь. Затем, отмечает издание, ребенка перевели в другое медучреждение, ее состояние врачи оценивают как стабильное.

Согласно данным портала, жители деревни выразили обеспокоенность ситуацией с нападением дикого зверя и устроили забастовку с перекрытием трассы, чтобы привлечь внимание к халатности Лесного департамента.

