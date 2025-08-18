#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Шэрон Стоун рассказала о насилии со стороны родного деда

Американская актриса, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 06:59 Фото: Instagram/sharonstone
Американская актриса Шэрон Стоун потрясла общественность откровенным рассказом о мрачном прошлом своей семьи. Спустя несколько дней после объявления о кончине матери в соцсетях, актриса поведала о пережитом насилии со стороны собственного деда, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, в скандальном интервью Стоун рассказала о трагической истории, связанной с ее дедом по материнской линии, которого она обвинила в жестокости и педофилии. Она поведала, как ее мать подвергалась насилию с пяти лет и до тех пор, пока в девять лет не покинула отчий дом.

Актриса также призналась, что и она, и ее сестра в детстве подвергались насилию со стороны их деда.

Несмотря на непростые семейные отношения, Стоун с теплотой вспоминает об отце, Джозефе, описывая их связь как "чрезвычайно близкую". Звезда "Основного инстинкта" добавила, что именно благодаря отцу смогла ориентироваться в мире, где доминируют мужчины. Однако даже его поддержка не смогла оградить ее от последствий мрачного прошлого семьи.

Интервью также затронуло тему эволюции Голливуда и отношения к женщинам, особенно то, как Стоун по-прежнему воспринимается сквозь призму ее культовой роли в "Основном инстинкте". Она выразила обеспокоенность тем, что режиссеры часто воспринимают ее однобоко из-за ее ранних работ.

Ранее мы писали о том, что легенда британского кино Терренс Стэмп скончался в возрасте 87 лет.

Аксинья Титова
