Туристам в Таиланде разрешили менять криптовалюту на баты

В Таиланде в четвертом квартале 2025 года планируют запустить программу TouristDigiPay, которая будет работать по всей стране в пробном режиме в течение полутора лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Straits Times, программа позволит туристам обменивать криптовалюту на тайские баты через лицензированных операторов и платить за товары и услуги с помощью электронных платежных сервисов.

Согласно данным издания, транзакции ограничены суммой в 500 тыс. батов (более 8 млн тенге) в месяц.

Отмечается, что проект не направлен на популяризацию цифровых активов в стране или на разрешение их использования для оплат. Изначально он был пилотом для Пхукета, но в июле его решили расширить на всю страну.

