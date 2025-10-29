Сотни туристов оказались в огненной ловушке на круизном судне в Египте

220 туристов оказались в ловушке на полыхающем судне на реке Нил в Египте, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным газеты Daily Mail, пожар вспыхнул на корабле около 18:15 по местному времени 28 октября. Отмечается, что это был первый день 12-дневного круиза. Возгорание началось во время перехода из города Луксор в Эдфу. Вскоре пламя охватило все судно и полностью разрушило каюты.

Издание пишет, что сначала туристов переместили на верхнюю палубу, а затем, после швартовки на неофициальной якорной стоянке недалеко от города Эсна, всех пассажиров эвакуировали на берег.

В данное время прокуратура ведет расследование. Информации о пострадавших нет.

Между тем, в соцсетях распространяется видео пожара. На кадрах видно, что судно полностью охватило огнем.

A massive fire🔥 broke out on a Nile River cruise ship in Upper Egypt carrying 220 tourists - all of whom were rescued. pic.twitter.com/Hr9wbqFDWk — Vijesti (@Vijesti11111) October 29, 2025

Ранее сообщалось, что три подростка застряли в горах в районе Большого Алматинского озера.