#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
530.15
617.47
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
530.15
617.47
6.64
Мир

Сотни туристов оказались в огненной ловушке на круизном судне в Египте

круизное судно охватило огнем на реке Нил, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 22:06 Фото: pixabay
220 туристов оказались в ловушке на полыхающем судне на реке Нил в Египте, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным газеты Daily Mail, пожар вспыхнул на корабле около 18:15 по местному времени 28 октября. Отмечается, что это был первый день 12-дневного круиза. Возгорание началось во время перехода из города Луксор в Эдфу. Вскоре пламя охватило все судно и полностью разрушило каюты.

Издание пишет, что сначала туристов переместили на верхнюю палубу, а затем, после швартовки на неофициальной якорной стоянке недалеко от города Эсна, всех пассажиров эвакуировали на берег.

В данное время прокуратура ведет расследование. Информации о пострадавших нет.

Между тем, в соцсетях распространяется видео пожара. На кадрах видно, что судно полностью охватило огнем. 

Ранее сообщалось, что три подростка застряли в горах в районе Большого Алматинского озера.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Два дня провел американский турист в ловушке за водопадом
19:44, 18 августа 2025
Два дня провел американский турист в ловушке за водопадом
Американец попытался угнать роботакси, но оказался в ловушке
19:30, 05 января 2025
Американец попытался угнать роботакси, но оказался в ловушке
Круизный лайнер с туристами застрял на неделю в австралийских водах
10:26, 02 января 2023
Круизный лайнер с туристами застрял на неделю в австралийских водах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: