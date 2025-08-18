Тысячи граждан Южной Кореи требуют компенсаций с экс-президента и его супруги

Около 11 тыс. граждан Южной Кореи подали судебные иски с требованием денежных компенсаций от бывшего президента Юн Сок Ёля и его супруги Ким Гон Хи за попытку введения военного положения в декабре прошлого года, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Yonhap, общая сумма иска составляет более 426,8 млн тенге.

"Ким Ген Хо, адвокат юридической фирмы Hoin, подаст иск в Центральный районный суд Сеула в понедельник от имени 11 тыс. истцов, требуя компенсации в размере 100 тыс. вон (более 38,8 тыс. тенге) на человека", – говорится в сообщении.

Согласно иску, введение Юн Сок Ёлем военного положения в декабре 2022 года – умышленное преступление против прав человека, ущемившее достоинство граждан. Истцы считают его ответственным, а жену соучастницей, спровоцировавшей решение, и требуют с обоих компенсации.

Кроме того, новое либеральное правительство Сеула и следователи предъявили обвинения супруге бывшего президента Ким Гон Хи в различных преступлениях.