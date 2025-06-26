Экс-первая леди Южной Кореи лишается ученых степеней

Жена бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Ким Гон Хи лишается двух ученых степеней, сообщает Zakon.kz.

Женский университет Сунмён спустя три с половиной года после начала скандала с обвинениями супруги бывшего президента страны Юн Сок Ёля Ким Гон Хи в плагиате вынес решение аннулировать ее степень магистра. Об этом передает местное издание YTN.

На этом фоне университет Кунмин инициировал процедуру отзыва докторской степени Ким.

"Учитывая тот факт, что степень магистра госпожи Ким Гон Хи была аннулирована, мы проводим необходимую процедуру для оценки того, имеет ли она право продолжить обучение по докторской программе в школе технологий дизайна, а также является ли присуждение ей докторской степени законным", – сообщил представитель школы.

Согласно корейскому закону о высшем образовании, условием для прохождения докторской программы является наличие действительной степени магистра. Аннулирование степени магистра в женском университете Сунмён станет основанием для аннулирования ее докторской степени университетом Кунмин.

В настоящее время школа собирает необходимые документы для проверки, включая официальное подтверждение аннулирования ее степени магистра женского университета Сунмён, а также согласие экс-первой леди Южной Кореи на доступ к некоторым другим соответствующим документам и работам.

"Мы официально вынесем этот вопрос на обсуждение совета школы инженерии и технологий, а затем передадим его старшему совету университета Кунмин для принятия окончательного решения и принятия соответствующих мер. Учитывая серьезность инцидента, мы приложим все усилия, чтобы обеспечить быстрое и точное проведение процесса", – подчеркнул представитель школы.

Ранее стало известно, что Ким Гон Хи госпитализировали в психиатрическое отделение столичного медицинского центра "Асан".