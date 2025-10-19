Северокорейский солдат перебежал в Южную Корею через укрепленную границу
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что военные задержали солдата, пересекшего центральный участок сухопутной границы. В заявлении также говорится, что солдат выразил желание остаться в Южной Корее, пишет The Korea Herald.
Издание отмечает, что это первый зарегистрированный случай дезертирства северокорейского солдата с августа 2024 года, когда северокорейский старший сержант бежал в Южную Корею через восточный участок границы.
Несмотря на наличие двух пограничных переходов, северокорейцы редко бегут через сухопутную границу.
В отличие от своего официального названия "Демилитаризованная зона", граница длиной 248 километров и шириной 4 километра охраняется минами, противотанковыми ловушками, заграждениями из колючей проволоки и боевыми подразделениями.
Подавляющее большинство из примерно 34 тыс. северокорейцев, бежавших в Южную Корею после окончания Корейской войны 1950-1953 годов, прибыли через Китай, который имеет протяженную и имее охраняемую границу с Северной Кореей.
По данным представителя министерства по делам объединения, в прошлом году в Южную Корею бежало в общей сложности 236 северокорейцев, и только трое из них пересекли межкорейскую границу.
Ранее сообщалось, что жителей Северной Кореи начали казнить за просмотр зарубежных телешоу, в том числе южнокорейских дорам.