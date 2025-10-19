Северокорейский солдат перебежал в Южную Корею через укрепленную границу

19 октября 2025 года северокорейский солдат перебежал на сторону Южной Кореи через хорошо укрепленную границу между двумя странами, сообщает Zakon.kz.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что военные задержали солдата, пересекшего центральный участок сухопутной границы. В заявлении также говорится, что солдат выразил желание остаться в Южной Корее, пишет The Korea Herald.

Издание отмечает, что это первый зарегистрированный случай дезертирства северокорейского солдата с августа 2024 года, когда северокорейский старший сержант бежал в Южную Корею через восточный участок границы.

Несмотря на наличие двух пограничных переходов, северокорейцы редко бегут через сухопутную границу.

В отличие от своего официального названия "Демилитаризованная зона", граница длиной 248 километров и шириной 4 километра охраняется минами, противотанковыми ловушками, заграждениями из колючей проволоки и боевыми подразделениями.

Подавляющее большинство из примерно 34 тыс. северокорейцев, бежавших в Южную Корею после окончания Корейской войны 1950-1953 годов, прибыли через Китай, который имеет протяженную и имее охраняемую границу с Северной Кореей.

По данным представителя министерства по делам объединения, в прошлом году в Южную Корею бежало в общей сложности 236 северокорейцев, и только трое из них пересекли межкорейскую границу.



